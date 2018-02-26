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В Рязанской области старшеклассница зверски избила мальчика

Сегодня, 09:17

В Рязанской области молодая девушка жестоко избила школьника. По ее словам, мальчик оскорбил лучшую подругу нецензурными словами и должен был понести наказание. Видео с расправой было опубликовано в Сети.

Неприятный случай произошел еще в минувший понедельник на территории населенного пункта Рыбное Рязанской области. В интернете пользователи обратили внимание на содержание ролика, где показан акт физического насилия над школьником. Инициатором избиения стала молодая девушка, старшеклассница. Она сначала толкнула мальчика в снег, начав вываливать его полностью. После этого в ход пошли руки и ноги, которыми злоумышленница наносила удары потерпевшему куда попало.

Событие происходит на улице Октябрьской, недалеко от территории хлебозавода. Видео попало в объект внимания полицейских, и они готовят проверку произошедшего инцидента. По словам самой злоумышленницы, она стала на защиту своей подруги, которую потерпевший якобы обозвал оскорбительной фразой. Жители поселка узнали старшеклассницу. Они свидетельствуют, что она агрессивна, ведет антисоциальный образ жизни: курит и пьет спиртное.


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