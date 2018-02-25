В Украине криминальный авторитет разбил голову боевику АТО

Вчера, 23:42

В Запорожской области Украины уголовный авторитет Григора избил ветерана АТО. В результате жестокой драки у боевика ВСУ оказалась пробита голова.

Между местным криминальным авторитетом Григорой и ветераном АТО возник конфликт, который перерос в драку. Через время на место разборок подъехало три автомобиля и из них вышли парни с битами.

Григора со своей бандой так усердно принялся избивать солдата ВСУ, что полицейским пришлось принимать соответствующие меры для спасения мужчины.

Десантник отказался заявлять на уголовника в полицию. В данный момент «Союз ветеранов АТО» решает, как быть в сложившейся ситуации.