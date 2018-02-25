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Службу доставки обвинили в утере протеза руки для ребенка-инвалида

Вчера, 21:39

Службу доставки обвинили в утере протеза руки Человека-паука, изготовленного специально для ребенка-инвалида.

Родители ребенка в Новокузнецке обвинили службу доставки SPSR express в том, что они утеряли детский протез в виде Человека‐паука. Однако руководство компании отрицает всяческие обвинения, утверждая, что вовсе не получали заказа на подобную доставку.

Родители ребенка без руки решили исполнить мечту сына, и заказали для него протез в виде руки Человека-паука в российской компании «Моторика», которая производит детские протезы по индивидуальным желаниям заказчиков. После того, как заказ не был получен в установленный срок, родители начали беспокоиться, и обратились в фирму. Там им сообщили, что их заказ давно отправлен службой доставки SPSR express. Однако в данной службе утверждают, что никогда не получали такого заказа.

Все еще не известно, где же находится протез, а мальчик по-прежнему хранит надежду стать обладателем руки супергероя.


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