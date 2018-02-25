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В Москве голые парень и девушка задохнулись в гараже

Вчера, 21:49

На юге Москвы двое голых влюбленных подростка задохнулись в машине «Жигули» в гараже. Инцидент зафиксирован 25 февраля в районе Бирюлево Западное.

По предварительным данным, сегодня, 25 февраля, родственник одного из погибших подростков зашел в гараж и увидел в салоне «Жигулей» мертвых молодых людей, которым было всего по 18 лет. Парень и девушка находились в машине на разложенных сидениях, на них не было одежды, а на задних сидениях лежали бургеры и две бутылки пива. Еда и напитки остались нетронутыми.

Предполагается, что водитель включил печку в «Жигулях», чтобы парочка не замерзла. К сожалению, угарный газ становится причиной смерти многих неосторожных граждан, особенно в закрытом помещении. Известно, что в отношениях подростки состояли на протяжении пяти лет. По факту инцидента полиция намерена провести следственную проверку.


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