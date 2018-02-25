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В Саратовской области школьницу после свидания нашли мёртвой

Вчера, 20:04

16-летнюю девушку нашли мёртвой после свидания с приятелем из Интернета в Энгельсе Саратовской области. По предварительным данным, школьница погибла от переохлаждения.

Инцидент произошёл в ночь на 22 февраля. 25-летний молодой человек признался, что действительно в тот вечер гулял с девушкой, однако после окончания свидания они расстались, куда пошла его знакомая, ему неизвестно. Тело подростка без следов насильственной смерти было найдено следующим утром. По предварительным данным, смерть настала в результате переохлаждения. Полиция по данному факту проводит проверку.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области была найдена мёртвой голая женщина. Труп обнаружил сосед погибшей.


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