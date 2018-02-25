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В Рязанской области школьница жестоко избила сверстника

Вчера, 19:16

В Рязанской области на днях школьница публично избила ровесника. Очевидцы не стали препятствовать девушке, и лишь потешались происходящим, снимая всё на камеры смартфонов.

Инцидент произошёл 19 февраля во дворе одной из городских школ. Между подростками возник конфликт, в ходе которого девушка принялась избивать своего оппонента. На опубликованных в сети кадрах видно, как школьница наносит удары ногами лежащему в снегу парню. В это время свидетели происходящего стоят в стороне и оживлённо обсуждают избиение. После публикации видео в соцсетях, данный инцидент привлёк внимание полиции. Правоохранители уже заявили, что установили всех участников конфликта. Пострадавший, как уточнили в ведомстве, в медучреждения не обращался и серьёзных травм не получил. По указанному факту начата проверка.

 

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге в одно из местных больниц со следами жестокого избиения доставили 13-летнего подростка.


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