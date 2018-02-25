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В Подмосковье пьяная ссора закончилась поножовщиной

Вчера, 18:47

Представители ГУ МВД России по Москве и области заявляют, что в Подмосковье пьяная ссора двух мужчин закончилась поножовщиной. Инцидент зафиксирован 24 февраля в Королеве на улице Полевой, открыто уголовное дело.

По предварительным данным, в два часа ночи бригада скорой помощи оперативно отвезла в медицинское учреждение 20-летнего гражданина, у которого диагностировали ножевые ранения. Столичные врачи сообщили о произошедшем в правоохранительное ведомство Королева. Оказывается, пострадавший распивал спиртные напитки со своим 38-летним знакомым, и в ходе застолья между ними возник конфликт, который перерос в поножовщину.

По факту инцидента сотрудники полиции открыли уголовное производство и доставили в участок подозреваемого для дальнейших разбирательств. По итогам проверки будет установлена степень вины задержанного.


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