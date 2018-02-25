В Воронежской области пьяная мать облила сына кипятком

Вчера, 18:21

В Воронежской области в полицию обратились медики. К ним поступил двухлетний ребенок с сильными ожогами. Как выяснилось, малыша ошпарила его собственная мать.

По сообщение правоохранительных органов, 36-летняя жительница села в Воронежской области, будучи в нетрезвом состоянии, «случайно» ошпарила сына кипятком, когда держала в одной руке ребенка, а в другой – горячий чайник. Однако, вызывать врачей «заботливая» мать не стала, решив, что сможет самостоятельно исправить положение. Она обратилась к своей соседке, попросив купить медикаментозные препараты. Но женщина узнав о случившемся вызвала скорую помощь.

В данный момент ребенок находится под опекой врачей, которые следят за его состоянием. В отношении матери заведено уголовное дело. По информации из правоохранительных органов, женщине грозит до одного года лишения свободы.