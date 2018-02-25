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В Кисловодске трое всадников на лошадях разгуливали по тротуару

Вчера, 18:14

В Кисловодске трое неизвестных всадников на лошадях неспешно разгуливали по тротуару. Это возмутило местного жителя, который поднял тему в социальных сетях.

В Кисловодске местный житель стал свидетелем того, как трое всадников на лошадях прогуливались по тротуару, причем они растянулись на всю его территорию. Эта ситуация возмутила неравнодушного гражданина, который решил обсудить ЧП в социальных сетях. Для пущего убеждения в «аморальности» происходящего он опубликовал ролик.

Мужчина заявил, что подобное недопустимо, так как тротуары предназначены исключительно для пешеходов. Такое категорическое мнение поддержали немногие, ведь всадники, хоть и растянулись на весь тротуар, пропускали людей. На данный момент ролик просмотрели всего 144 пользователя, но на видеохостинге никто так и не оставил комментария.


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