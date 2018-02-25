Жителей Дагестана шокировало видео с обливанием голых детей на снегу

Вчера, 17:50

В Дагестане активно обсуждают появившееся на днях в сети видео, где родители обливают свих малолетних детей, стоящих на снегу в одном белье, холодной водой. По мнению многих жителей республики, подобные мероприятия могут навредить здоровью ребёнка.

Особенно шокировало пользователей из числа дагестанцев, что «заботливые» родители льют воду с кусками льда прямо на головы малышам. Комментаторы отмечают, что подобные методы закаливания могут обернуться тяжёлыми последствиями для детей. В то же время среди жителей республики, кому на глаза попал этот ролик, нашлись и те, кто одобрительно относится к подобного рода процедурам. Участники обсуждения считают, что таким образом дети уже в маленьком возрасте адаптируются к холоду и смогут легче переносить болезни.

Ранее в сети появилась информация о том, что воспитатели одного из российских детсадов закаляют воспитанников снегом. Сотрудники учреждения выводят малышей голышом на улицу и вынуждают обтираться снегом.