В Ленобласти мужчину пришлось выносить на руках с горящего дивана

Вчера, 17:46

В Гатчине в Ленобласти хозяина загоревшейся квартиры пришлось выносить на руках с охваченного огнем дивана.

В Гатчине в Ленобласти 24 февраля, в половине четвертого дня, в одном из многоэтажных жилых домов, расположенном по улице Чехова, загорелась квартира. На ликвидацию возгорания были направлены 7 пожарных и 2 спецмашины из 42 пожарно-спасательной части. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили, что пожар охватил мебель в квартире, площадью в 3 квадратных метра. На тушение возгорания специалисты затратили полчаса. Уже в 15:44 возгорание было полностью ликвидировано.

Дознание по данному возгоранию ведут сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района. Выяснилось, что в квартире загорелся диван, на котором спал хозяин жилища. Его пришлось вынести на руках с надетой дыхательной маской.