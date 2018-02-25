VistaNews.ru


В Ленобласти мужчину пришлось выносить на руках с горящего дивана

Вчера, 17:46

В Гатчине в Ленобласти хозяина загоревшейся квартиры пришлось выносить на руках с охваченного огнем дивана.

 В Гатчине в Ленобласти 24 февраля, в половине четвертого дня, в одном из многоэтажных жилых домов, расположенном по улице Чехова, загорелась квартира. На ликвидацию возгорания были направлены 7 пожарных и 2 спецмашины из 42 пожарно-спасательной части. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили, что пожар охватил мебель в квартире, площадью в 3 квадратных метра. На тушение возгорания специалисты затратили полчаса. Уже в 15:44 возгорание было полностью ликвидировано.

Дознание по данному возгоранию ведут сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района. Выяснилось, что в квартире загорелся диван, на котором спал хозяин жилища. Его пришлось вынести на руках с надетой дыхательной маской.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.