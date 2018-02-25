Экс-главу Минтруда Ингушетии нашли мёртвым в собственном доме

Вчера, 16:23

Известного политического деятеля Ингушетии Багауддина Маршани, в прошлом занимающего пост министра труда, занятости и социального развития республики, нашли мёртвым сегодня днём в своём доме. Рядом с телом экс-чиновника были обнаружены в бессознательном состоянии его супруга и 10-летний сын.

В данный момент членов семьи Маршани находятся в реанимации. За их жизни борются врачи. Как передаёт региональная пресса, первым их нашёл рабочий, который прибыл домой к семье. По предварительным данным, причиной ЧП стало отравление. На месте происшествия следов насилия не обнаружено. Сотрудники газовой службы также обследовали помещение и не выявили утечки газа. Продолжается выяснение обстоятельств.

Ранее мы писали, что в Ингушетии мёртвым нашли племянника главы республики. Хасана Евкурова обнаружили в его доме пол месту жительства.