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В Нижневартовске женщина выпала из окна перинатального центра

Вчера, 16:09

Жительница года Нижневартовск выпала из окна высоты четвертого этажа городского перинатального центра.

Инцидент произошел 17 февраля в городе Нижневартовск около пяти вечера. Из окна в палате Нижневартовского окружного клинического перинатального центра, расположенного на Чапаева, с четвертого этажа выпала 31-летняя горожанка. В результате падения с такой высоты, горожанка получила множество тяжелых травм. Медицинские работники учреждения не смогли спасти пострадавшую, она умерла на месте падения.

По факту данного дела следователи ХМАО начали проверку, опрашивают свидетелей. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства данного дела, а также определить мотивы, сподвигнувшие погибшую женщину на такой отчаянный поступок.


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