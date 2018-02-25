В Санкт-Петербурге группа хулиганов избила таксиста и изувечила его машину

Вчера, 16:03

В ночь на 25 февраля в Санкт-Петербурге на Васильевском острове группа молодых людей набросилась на водителя такси, а затем принялась крушить его автомобиль. Инцидент произошёл на перекрестке 9 линии и Среднего проспекта.

Очевидцы сняли произошедшее на камеру и выложили запись в сеть. На опубликованных кадрах видно, как группа парней начинает бить Volkswagen Polo белого цвета. После того, как водитель авто вышел на улицу, чтобы выяснить отношения с хулиганами, последние бросаются на мужчину и избивают его. Свидетели случившегося вызвали на место полицию, однако правоохранители по прибытии обнаружили лишь пустую иномарку с открытыми дверями. Участников конфликта, включая пострадавшего таксиста, на месте уже не было.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге сотрудники УК повредили припаркованный автомобиль. Коммунальщики забросали машину наледью с крыши.