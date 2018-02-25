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В Центральном парке Тулы прохожие нашли трупы замёрзших белок

Вчера, 16:15

В Центральном парке Тулы случайные прохожие нашли трупы замёрзших белок. По словам очевидцев, животные погибли потому что им попросту негде жить, ведь ЦПКиО активно занимается вырубкой деревьев.

О том, что тульские коммунальщики занимаются вырубкой в Центральном парке Тулы засохших ясеней, которые погибли от заражениф вредителем ясеневой изумрудной златкой, было известно и раньше. Тогда в ЦПКиО сообщали, что старые деревья вырубят, а новые посадят.

Однако местные жители возмущены не этим. Во время катания на лыжах по «зачищенным» участкам, они уже несколько раз замечали мёртвых белок. Люди полагают, что коммунальщики спиливали вместе с зараженными деревьями и дупла зверей, в которых те проживали зимой.

Очевидцы также добавили, что другие, ещё живые белки, стали отказываться от предлагаемой человеком им еды. Животные просто боятся и потихоньку вымирают.


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