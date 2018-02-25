На севере Москвы парашютист повис на дереве

Вчера, 16:00

Как проинформировали сотрудники МЧС России по Москве, на севере столицы парашютист спрыгнул с 40-этажного здания на Ленинградском шоссе. После полета он застрял на дереве в парке Покровское-Стрешнево в Войковском районе.

В МЧС Москвы позвонил местный житель и заявил, что на Ленинградском шоссе с сорокаэтажного здания спрыгнул неизвестный парашютист, который намеревался приземлиться на площадке в парке Покровское-Стрешнево. Этого у него не вышло и он повис в деревьях. На место ЧП оперативно выдвинулись специалисты, но экстремала уже не было. Он скрылся, оставив свой парашют.

По словам местных жителей, сорокаэтажное здание уже много лет пользуется спросом среди столичных любителей экстрима. В эту 140-метровую башню они проникают явно незаконно и каким-то образом оказываются на крыше, откуда спрыгивают на парашютах.