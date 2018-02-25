В Омске врачи подрались прямо в реанимации роддома

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Два врача роддома в Омске устроили драку на глазах у пациентов, лежащих в палате интенсивной терапии. Как выяснилось, конфликт между медиками возник из-за не поделённой ставки.

Как передаёт региональная пресса, инцидент произошёл на днях. Выяснилось, что врач, который напал на коллегу, ранее работал реаниматологом в больнице один и получал за это повышенную зарплату. После прихода ещё одного специалиста его оклад существенно сократился, что спровоцировало конфликтную ситуацию. При этом медработник решил выяснить отношения с конкурентом прямо в палате реанимации на глазах у удивлённых пациенток. Мужчина ударил коллегу в голову, от чего тот потерял сознание. Сперва пострадавший не хотел давать ситуации огласку и обращаться в суд, но спустя несколько дней после случившегося он узнал, что руководство клиники решило уволить его с работы, в связи с чем врач потребовал возместить ему моральный ущерб.

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