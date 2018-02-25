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В Бийске в гараже взорвался автомобиль при попытке угона

Сегодня, 10:40

В Бийске неудачная попытка угнать автомобиль из гаража завершилась взрывам транспортного средства.

Инцидент произошел в ночь на 24 февраля на улице Ильи Мухачева в Бийске. По информации от очевидцев известно, что ночью в пятом гаражном боксе прогремел мощный взрыв. Пожарные приехали довольно быстро и не позволили распространиться огню дальше. Около горящего гаража было обнаружено тело неизвестного мужчины в бессознательном состоянии. Сейчас он находится в больнице в коме. Машина выгорела полностью. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили на сгоревшем боксе и на других гаражах следы взлома.

Наталия Николаенко, супруга хозяина пострадавшей машины написала, что автомобиль оставили в гараже около 9 часов вечера. Обнаруженный рядом мужчина является взломщиком и сейчас он в больнице, его прогнозы очень плохие.

По версии следователей, неизвестный злоумышленник проник в гараж с целью угона автомобиля, но внезапно машина взорвалась. Причина взрыва пока не установлена. Полицейские разбираются в данном происшествии.


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