В Башкирии при пожаре погибла мать со своей 9-летней дочерью

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В селе Бураево в Башкирии области произошел пожар в квартире. Хозяйка дома со своей 9-летняя дочерью не смогли выбраться из огненного плена.

Возгорание произошло в ночь на 25 февраля приблизительно в 3 часа ночи в трехкомнатной квартире, расположенной по улице Парковой.

Спустя 15 минут после прибытия пожарные смогли потушить очаг возгорания. Однако находившиеся там 35-летняя женщина и ее дочь 9 лет не смогли оправиться после случившегося. По пути в больницу они скончались в карете скорой помощи.

По данному случаю началась доследственная проверка. Предполагается, что возгорание возникло вследствие короткого замыкания.