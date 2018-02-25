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В Набережных Челнах на заводе слесарь случайно сжег сам себя

Сегодня, 10:09

В Набережных Челнах на заводе по металлообработке слесарь случайно сжег сам себя. Инцидент зафиксирован 23 февраля на улице Профильной в районе БСИ, была проведена проверка.

По предварительной информации, 23 февраля около восьми часов вечера в пожарное отделение поcтупило сообщение, согласно которому на заводе по обработке металла в слесарской мастерской произошло возгорание, его площадь равна 0,5 квадратным метрам.

Установлено, что в сгоревшем помещении найден труп 68-летнего местного слесаря в полусидящем положении, деревянная скамья и кусок синтетической куртки. Также там находился электрический обогреватель. Эксперты не нашли следов поджога или замыкания обогревателя, а значит мужчина допустил неосторожность. Это могло быть курение, неправильная эксплуатация электрообогревателя или неправильное обращение с огнем.


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