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В Ленинградской области неизвестный стрелял по детям

Сегодня, 09:49

Неизвестный житель города Пушкин Ленинградской области 23 февраля «защищал отечество» от детей. Он выстрелил в голову 9-летнему ребенку из оружия. Тип оружия и личность подозреваемого пока устанавливаются.

Как сообщается, после инцидента ребенок, гулявший со своим другом-сверстником, обратился в травмпункт. Врачи направили в полицию сообщение с указанием того, что к ним поступил ребенок с гематомой на лице. Приехавшие правоохранители выяснили, что около 16:00 по улице Фабричный переулок неизвестный обстрелял детей из оружия. Одному мальчику он попал в голову, второй обошелся без повреждений.

В настоящее время полиция Ленобласти выясняет детали происшествия, опрашивает свидетелей и ищет злополучного стрелка, видимо решившего таким образом отметить общероссийский праздник – «День защитника Отечества».


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