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В Волгограде мужчина остался недоволен сыром с плесенью, который купил в сетевом магазине на западе города. Такой некачественный продукт реализуют в Дзержинском районе на улице Исторической.

По словам жителя Волгограда, 24 февраля в обычном сетевом магазине он приобрел сыр, срок годности которого истекает только 14 апреля. Каково было удивление покупателя дома, когда на самом обычном сыре он увидел пятна плесени. Это далеко не швейцарский сорт, а потому подобные отличия являются не качественной особенностью, а признаком пропавшего продукта.

Соответствующий снимок мужчина опубликовал в социальной сети, подписав комментарием: «Проверяйте все хорошо в магазине». Пользователи тут же подхватили ситуацию и начали бурное обсуждение. Некоторые посоветовали отнести сыр в магазин и потребовать за него вернуть деньги.