Голодные воры в Тульской области украли поднос с шашлыком

Сегодня, 00:03

В Туле неизвестные воры проникли на территорию одного из кафе. Как выяснилось позже, грабители украли поднос с приготовленными уже шашлыками и скрылись с места преступления.

Сотрудники МВД Тульской области 24 февраля получили сигнал о том, что в здании кафе Воловского района совершена кража. Неизвестный грабитель похитил только поднос с приготовленным шашлыком, который находился на виду. Оперативники немедленно приняли заявление и начали процесс расследования произошедшего. В первую очередь был просмотр записи видеокамер в придорожном кафе. Из них следователи и напали на след похитителей, которых, как оказалось, было двое.

Благодаря оперативной работе инспекторов, подозреваемых легко разыскали. Обоим парням по 25 лет, и они жители ближайшей деревни. Свою вину парни признали. На момент задержания подозреваемых вещественного доказательства их причастности к уголовному преступлению в виде шашлыка уже не оказалось. По словам фигурантов инцидента, они мясо уже поели, так как причиной кражи стал банальный голод. Расследование продолжается.