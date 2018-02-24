VistaNews.ru


В Новороссийске‍ отчим жестоко избивал 7-летнюю падчерицу

Вчера, 21:44

В Новороссийске 28-летний отчим жестоко издевался и избивал свою 7-летнюю падчерицу. Девочка неделю провела в реанимации в крайте тяжелом состоянии.

В одном из районов Новороссийска первоклассница возвращалась домой из школы и упала в открытый люк. Очевидцы вызвали на место происшествия медиков, девочку сразу госпитализировали с травмами, которые были получены при падении. Уже в клинике врачи осмотрели школьницу и обнаружили на ее теле многочисленные синяки и кровоподтеки.

Медикам девочка рассказала, что ее отчим часто выпивает и издевается над ней. Мужчина избивает малышку, а в ходе последнего инцидента злоумышленник вырвал ребенку клок волос. Врачи обратились в правоохранительные органы. Полицейские уже арестовали подозреваемого в избиении ребенка. Мужчина находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Оперативники опросили преподавателей школы. Учителя утверждают, что не знали о ситуации в семье школьницы. Они никогда не замечали побои, а сама девочка не жаловалась на отчима.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.