В Новороссийске‍ отчим жестоко избивал 7-летнюю падчерицу

Вчера, 21:44

В Новороссийске 28-летний отчим жестоко издевался и избивал свою 7-летнюю падчерицу. Девочка неделю провела в реанимации в крайте тяжелом состоянии.

В одном из районов Новороссийска первоклассница возвращалась домой из школы и упала в открытый люк. Очевидцы вызвали на место происшествия медиков, девочку сразу госпитализировали с травмами, которые были получены при падении. Уже в клинике врачи осмотрели школьницу и обнаружили на ее теле многочисленные синяки и кровоподтеки.

Медикам девочка рассказала, что ее отчим часто выпивает и издевается над ней. Мужчина избивает малышку, а в ходе последнего инцидента злоумышленник вырвал ребенку клок волос. Врачи обратились в правоохранительные органы. Полицейские уже арестовали подозреваемого в избиении ребенка. Мужчина находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Оперативники опросили преподавателей школы. Учителя утверждают, что не знали о ситуации в семье школьницы. Они никогда не замечали побои, а сама девочка не жаловалась на отчима.