VistaNews.ru


Под Красноярском вертолет завалился на бок, пострадал человек

Вчера, 20:22

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня днём в Красноярском крае с участием гражданского вертолёта неизвестной модели. Как передаёт местная пресса, воздушное судно во время взлёта завалилось набок, вследствие чего травму получил один человек.

На момент инцидента на борту находились три члена экипажа и два пассажира. У мужчины после госпитализации диагностировали перелом бедра. Остальные люди, находящиеся в салоне вертолёта, серьёзных травм не получили. Предварительно известно, что авария произошла из-за того, что хвостовая балка зацепилась за препятствие.

Ранее мы писали, что самолёт, следующий рейсом из Москвы в Астрахань, совершил вынужденную посадку. Причиной экстренных мер послужила смерть на борту одного из пассажиров. Что явилось причиной гибели, не известно.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.