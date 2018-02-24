Под Красноярском вертолет завалился на бок, пострадал человек

Вчера, 20:22

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня днём в Красноярском крае с участием гражданского вертолёта неизвестной модели. Как передаёт местная пресса, воздушное судно во время взлёта завалилось набок, вследствие чего травму получил один человек.

На момент инцидента на борту находились три члена экипажа и два пассажира. У мужчины после госпитализации диагностировали перелом бедра. Остальные люди, находящиеся в салоне вертолёта, серьёзных травм не получили. Предварительно известно, что авария произошла из-за того, что хвостовая балка зацепилась за препятствие.

Ранее мы писали, что самолёт, следующий рейсом из Москвы в Астрахань, совершил вынужденную посадку. Причиной экстренных мер послужила смерть на борту одного из пассажиров. Что явилось причиной гибели, не известно.