Бывший заместитель председателя Центробанка сбил супругу на парковке

Вчера, 20:10

Экс-заместитель председателя Центробанка сбил супругу на парковке. Инцидент имел место 23 февраля примерно в 19:00 на Ленинском проспекте.

Как стало известно, Турбанов припарковывался около аптеки на своей машине BMW X5. Жена вышла из автомобиля, чтобы помочь более точно и аккуратно поставить иномарку. В это время на улице было темно. В один момент Турбанов случайно нажал не на ту педаль и, как следствие, машина двинулась вперёд и сбила женщину. Пострадавшую отвезли в больницу. Она получила перелом рёбер и голени. Сам же Турбанов уже на протяжении 25 лет управляет автомобилем и всегда был аккуратным за рулём.

Следует отметить, 68-летний Александр Турбанов является доктором юридических наук, бывшым депутатом Госдумы, сейчас он редактор журнала "Банковское право" и участник комиссии РСПП банковвской деятельности.