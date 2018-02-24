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В Медногорске лыжник проломил череп оператору дороги

Вчера, 19:56

В городе Медногорск Оренбургской области 26-летний лыжник ударил по голове оператора канатной дороги.

56-летний сотрудник лыжной базы обратился в больницу с травмой. После осмотра мужчину госпитализировали и инициировали у него перелом лобной кости.

Сам пострадавший говорит, что его нечаянно ударил по голове один из посетителей базы, когда упал.

Горные лыжи – безусловно, один из замечательных видов спорта. Но именно здесь происходит масса несчастных случаев и травм.

Известно, что недавно на горнолыжном курорте Болгарии получил тяжелую травму 5-летний мальчик из России. Сейчас ребенок находится в коме.


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