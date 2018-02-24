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Сотрудники ФСБ изъяли документы в ростовском цирке

Вчера, 19:52

Сотрудники Управление ФСБ по Ростовской области изъяли финансовые документа из Ростовского цирка. Началась эта история с появления «фокусницы ярче Копперфильда», как заявили силовики, Натальи Шульги.

Девушка, войдя в здание цирка, заявила, что она финдиректор данного учреждения, и предъявила документ, согласно которому, доверенность на цирк отозвали у действующего директора Дмитрия Резниченко в ее пользу.

Спустя некоторое время в управление ФСБ поступила бумага с обвинением в адрес управления цирка в хищении на сумму почти 2 млн рублей.

В ростовский цирк нагрянули сотрудники ФСБ, которые изъяли всю финансовую документацию в поисках подтверждения правонарушения. Однако, проверив Наталью Шульгу, правоохранители увидели, что дама сама «тот еще фокусник».

Наталью и ее мужа уже уличили в нескольких обманах. Во-первых, заявление дамы о том, что она доктор политических наук оказалось ложным, во-вторых, муж Натальи, заявлявший, что принимал участие в боевых действиях в Афганистане в 1979 году, явно моложе обозначенных событий.

На данный момент сотрудники ФСБ проводят проверку в связи с хищением средств.


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