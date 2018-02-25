VistaNews.ru


В Ростове задержали пенсионера за воровство из автомобиле

Сегодня, 08:05

В Ростове-на Дону задержали 62-летнего пенсионера, который своровал имущество в автомобиле. Пресс-служба ГУ МВД России сообщила, что в отделение полиции обратился житель донской столицы и написал заявление о краже вещей из собственного автомобиля.

Как выяснилось, в ночь на 24 февраля возле припаркованной машины проходил нарушитель. В его поле зрения попала сумка. Он незамедлительно выбил стекло транспортного средства и украл кошелёк. На данный момент работники правоохранительных органов занимаются выяснением причастности обвиняемого мужчины к ещё шести преступлениям подобного рода в пределах Ростовской области. Открыто уголовное делпроизводство по статье "Кража".

Ранее сообщалось, 23-летний житель Ростова пробил стекло ударом кирпича в автомобиле и забрал оттуда автомагнитолу, стоимость которой сосавляла 17 тысяч рублей. Злоумышленнику удалось скрыться, но через некоторое время его нашла полиция.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.