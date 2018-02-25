В Ростове задержали пенсионера за воровство из автомобиле

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В Ростове-на Дону задержали 62-летнего пенсионера, который своровал имущество в автомобиле. Пресс-служба ГУ МВД России сообщила, что в отделение полиции обратился житель донской столицы и написал заявление о краже вещей из собственного автомобиля.

Как выяснилось, в ночь на 24 февраля возле припаркованной машины проходил нарушитель. В его поле зрения попала сумка. Он незамедлительно выбил стекло транспортного средства и украл кошелёк. На данный момент работники правоохранительных органов занимаются выяснением причастности обвиняемого мужчины к ещё шести преступлениям подобного рода в пределах Ростовской области. Открыто уголовное делпроизводство по статье "Кража".

Ранее сообщалось, 23-летний житель Ростова пробил стекло ударом кирпича в автомобиле и забрал оттуда автомагнитолу, стоимость которой сосавляла 17 тысяч рублей. Злоумышленнику удалось скрыться, но через некоторое время его нашла полиция.