В Брянске оторвавшийся от троллейбуса провод бил током проезжающие машины

Вчера, 19:16

Сегодня, 24 февраля, в Брянске оторвавшийся троллейбусный провод бил током проезжающие мимо автомобили. Очевидцы произошедшего сообщают, что чрезвычайное происшествие случилось утром в субботу, 24 февраля, возле остановки городского транспорта «Бассейн ДОСААФ».

Автомобили, проезжавшие мимо, были вынуждены остановиться на «аварийке». Сотрудники ГИББД призвали водителей и пешеходов быть осторожнее и не подходить к месту происшествия. Один из водителей машины, потерпевшей из-за несчастного случая, рассказал, что провод троллейбуса был под напряжением в 600 вольт. Приехали сотрудники троллейбусной станции, сделали провод, пофотографировали повреждения и уехали в неизвестном направлении.

По словам потерпевших, сотрудники дорожно-патрульной службы предложили водителям потребовать материального возмещения путем обращения в суд.