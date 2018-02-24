VistaNews.ru


В Брянске оторвавшийся от троллейбуса провод бил током проезжающие машины

Вчера, 19:16

Сегодня, 24 февраля, в Брянске оторвавшийся троллейбусный провод бил током проезжающие мимо автомобили. Очевидцы произошедшего сообщают, что чрезвычайное происшествие случилось утром в субботу, 24 февраля, возле остановки городского транспорта «Бассейн ДОСААФ».

Автомобили, проезжавшие мимо, были вынуждены остановиться на «аварийке». Сотрудники ГИББД призвали водителей и пешеходов быть осторожнее и не подходить к месту происшествия. Один из водителей машины, потерпевшей из-за несчастного случая, рассказал, что провод троллейбуса был под напряжением в 600 вольт. Приехали сотрудники троллейбусной станции, сделали провод, пофотографировали повреждения и уехали в неизвестном направлении.

По словам потерпевших, сотрудники дорожно-патрульной службы предложили водителям потребовать материального возмещения путем обращения в суд.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.