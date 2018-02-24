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Жители Брянска возмущены гигантской наледью, свисающей с домов

Вчера, 18:28

Огромные пласт наледи, которые свисают с жилых домов Брянске возмутили местных жителей. Горожане недоумевают по поводу того, что коммунальные службы бездействуют, несмотря на то, что существует угроза жизни и здоровью людей.

По словам очевидцев, в некоторых случаях длина сосулек достигает двух метров. В местном сегменте социальных сетей на эту тему разгорелась нешуточная дискуссия. Жители Брянска обмениваются информацией о том, где больше всего наледь и какая опасность грозит жильцам тех или иных домов, ежедневно проходящих под свисающим льдом. В мэрии сложившуюся ситуацию не комментируют.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге подросток попал в больницу после падения сосульки. Школьник проходил под крышей одного из домов, где на тот момент всё ещё не была ликвидирована наледь.


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