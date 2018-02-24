Пассажирский поезд застрял в снегах на юге Сахалина

Вчера, 18:10

Поезд №6201 «Южно-Сахалинск – Томари» застрял в снегах. Пассажиры поезда сообщили о вынужденной остановке возле Ильинского на юге Сахалина. Дорога нуждается в специальном очищении от наледи и снега.

Пассажиры поезда №6201 «Южно-Сахалинск – Томари» стали заложниками сложных погодных условий в стране. Стало известно, что 59 человек были вынуждены совершить остановку. После очистки железнодорожных путей поезд отправился в пункт назначения. Чрезвычайная обстановка зафиксирована около 20:38.

Ситуацию курируют в профильном ведомстве. Пострадавших людей по предварительным данным нет. Информация по случаю проверяется и уточняется. Посты пассажиров появились в социальных сетях.