В Киргизии врач 8 часов держал руками пробитую вену пациента

Вчера, 18:06

В Бакай-Ате в Киргизии врач одной из местных больниц около 8 часов сдерживал пациенту пробитую ножом вену, дожидаясь своего коллегу из столицы.

Молодого человека доставили в больницу 21 февраля около 20:00 вечера с ножевым ранением в грудь. Выяснили, что рану нанесли в ходе пьяной драки. Нож прошел между ребрами и повредил вену, что вызвало большое кровотечение.

В местной клинике операцию провести было невозможно, поэтому из Бишкека вызвали сосудистого хирурга. Доктор добирался до городка целых 8 часов. Все это время врач Марип Ибрагимов не отходил от пациента и держал вену пострадавшему. Поддерживать жизнь молодого мужчины ему помогали анестезиологи.

Как только хирург прибыл, пациенту сразу же провели необходимую операцию по ушиванию вены. Несмотря на долгую задержку, операция прошла успешно.

Доктора говорят, что сейчас пациент находится в стабильном состоянии.