12-летняя девочка угрожала расправой телеведущей шоу «Новое утро»

Вчера, 17:21

Ведущая программы «Новое утро» Евгения Головина получала сообщения с угрозами расправы. Сперва ведущую в смс просто просили «передать привет», после просьбы превратились в требования, а когда Головиной стали угрожать, что приедут в студию и убьют ее, она обратилась в полицию.

Полиция проверила номер, с которого были отправлены сообщения телеведущей и выяснили, что телефон принадлежит 54-летней жительнице Красноярска. Как удалось установить следователям, смс сперва с просьбой передать привет, а после с угрозой расправы отправляла 12-летняя школьница с мобильного телефона своей матери.

Несмотря на признание девочки, причины такого поведения она назвать не смогла. Девочка из благополучной семьи, хорошо учится в школе и до этого происшествия не имела проблем с полицией.

Скорее всего, юную хулиганку не ожидает никакого наказания, кроме домашнего. А вот матери школьницы, вероятно, придется выплатить штраф за телефонное хулиганство дочери.