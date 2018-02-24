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"Мосгаз" не подтвердил слухи о взрыве бытового газа в доме на севере Москвы

Вчера, 17:12

По мнению специалистов из «Мосгаза», причиной взрыва не мог стать бытовой газ. В компании говорят, что во всем виноват непогашенный окурок, выброшенный одним из жителей дома.

Напомним, что в субботу в результате взрыва одного из жилых домов, расположенных на севере Москвы, погиб один местный житель. Предполагается, что виной всему непогашенная сигарета.

Согласно данным «Мосгаза», ранее приведенная информация о взрыве газа не подтверждается. Сотрудники говорят, что все крановые узлы и остальные газовые приборы находятся в отличном исправном состоянии и они не могли повлечь за собой такой мощный пожар и взрыв.

Ранее сообщилось о пожаре в жилом доме Москвы по адресу проезд Кадомцева 19. Поступила информация, что горят три балкона на шестом и седьмом этажах. В результате происшествия один человек погиб, еще одного отправили в местную поликлинику в тяжелом состоянии.

На данный момент пожар ликвидирован и выясняются причины произошедшего.


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