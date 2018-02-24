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В Новосибирске во дворе жилого дома отловили лису

Вчера, 16:57

Спасатели отловили дикую лису во дворе жилого дома в Новосибирске. Как хищник забрался в городские дебри, не известно.

О том, что зверь бродит по улицам сотрудникам МЧС сообщили местные жители. Прибыв на место, спасатели отыскали зверя и загнали его в изолированную яму. После этого на место событий были вызваны работники местного Центра по проблемам домашних животных. Специалисты заманили лису в клетку и увезли в питомник. Не исключается тот факт, что животное приютил кто-то из горожан, однако в итоге зверь сбежал на свободу.

Ранее мы писали, что в Ульяновске дикая лиса напала на собаку. Инцидент произошёл во дворе жилого дома. Как хищник пробрался к людям, не известно.


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