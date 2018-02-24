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В Новочеркасске 11-летний мальчик провалился в канализационный люк

Сегодня, 10:43

11-летний школьник провалился в канализационный люк. В городе Новочеркасск Ростовской области по ул. Железнодорожной уже продолжительное время находится открытый канализационный люк. Предусмотрительные местные жители накрыли небезопасное место картонкой и поставили для предупреждения автомобильную покрышку.

 Однако под слоем снега меленький ребенок не заметил эту ловушку и провалился. Как сообщают свидетели, школьник провалился в люк, но, к счастью, ему удалось схватится за край люка и позвать на помощь. Проходивший мимо мужчина услышал детский крик о помощи и поспешил спасти ребенка, однако самостоятельно освободить мальчика ему не удалось.

Мужчина вызвал оперативно приехавших спасателей, которые освободили мальчика из ловушки и передали в руки медиков. По сообщениям врачей, ребенку удалось отделаться легкими ушибами и ссадинами. Помимо этого, у пострадавшего отмечают очень большой испуг.

По заявлениям очевидцев, живущих неподалеку от злополучного люка, если бы мальчик не схватился за край, а провалился в 6-метровый колодец, результат был бы куда хуже и вполне мог бы закончиться летальным исходом.


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