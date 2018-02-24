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Житель Волгограда попал в больницу после употребления акционного пива

Сегодня, 10:14

Житель Волгограда решил вечером отдохнуть и выпить немного пива. Однако уже через 2 часа после употребления акционного напитка ему пришлось вызывать скорую помощь.

 Как сообщил сам пострадавший, он решил купить себе пива со скидкой по довольно привлекательной цене. Непереносимости спиртного у него нет, но уже через несколько часов после того, как он выпил пива, мужчине стало плохо. Врачи приняли решение о госпитализации пациента.

На данный момент мужчина находится в больнице. Как он сам заявляет, он не ожидал, что от такой маленькой дозы дешевого «скидочного» пива будет столь плачевный результат.

После выписки из больницы потерпевший собирается подать иск против сетевого магазина, где приобрел пиво, чтобы соответствующие инстанции проверили качество товара в данной торговой сети.


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