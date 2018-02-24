В Кирове из-за ложного сообщения о взрыве эвакуировали школу-интернат

Сегодня, 10:09

Школу-интернат в Кирове экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва. Как выяснилось, взрывного устройства на территории учреждения заложено не было, а сообщение о минировании оказалось ложным.

Как сообщили источники в экстренных службах города, анонимный заявитель сообщил о готовящемся теракте 23 февраля в 19:57. Речь шла о школе-интернат на улице Пушкина. К месту событий немедленно были отправлены наряды полиции, бригада «скорой помощи», эксперты-взрывотехники. После обследования помещений было установлено, что безопасности воспитанников и персонала ничего не угрожает. Устанавливается личность звонившего.

Ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде из школы эвакуировали 251 ребёнка и 28 человек сотрудников. Причиной экстренных мер стал пожар. К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства выясняются.