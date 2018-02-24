В Волгограде горожане устроили массовую потасовку в ТЦ

Сегодня, 09:42

В Волгограде жители города устроили массовое побоище в торговом центре. Инцидент имел место 23 февраля в "КомсоМОЛЛе", который находится в Дзержинском районе.

Как рассказали свидетели, в драке участвовали как взрослые, так и подростки. Беспорядки развернулись около фуд-кортов на первом этаже ТЦ.

"Я вышла из детского магазина вместе со своей дочерью. Мы хотели зайти куда-то перекусить. Буквально сразу раздались крики недалеко от нас, и мы увидели около десятка дерущихся людей. Не было понятно, из-за чего всё началось. Дети рядом плакали. Нам стало некомфортно от этого, и мы ушли оттуда", - рассказала одна из свидетельниц увиденного.

Как рассказала очевидица, в потасовке выделялись и женщины. Агрессивных людей была вынуждена успокаивать охрана.