VistaNews.ru


В Волгограде горожане устроили массовую потасовку в ТЦ

Сегодня, 09:42

В Волгограде жители города устроили массовое побоище в торговом центре. Инцидент имел место 23 февраля в "КомсоМОЛЛе", который находится в Дзержинском районе.

Как рассказали свидетели, в драке участвовали как взрослые, так и подростки. Беспорядки развернулись около фуд-кортов на первом этаже ТЦ.

"Я вышла из детского магазина вместе со своей дочерью. Мы хотели зайти куда-то перекусить. Буквально сразу раздались крики недалеко от нас, и мы увидели около десятка дерущихся людей. Не было понятно, из-за чего всё началось. Дети рядом плакали. Нам стало некомфортно от этого, и мы ушли оттуда", - рассказала одна из свидетельниц увиденного.

Как рассказала очевидица, в потасовке выделялись и женщины. Агрессивных людей была вынуждена успокаивать охрана.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.