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Желающая покурить пьяная жительница Оренбурга выпала из окна 6 этажа

Сегодня, 09:34

30-летняя жительница Оренбурга выпала из окна 6 этажа, попытавшись выкурить сигарету на подоконнике. В результате падения с огромной высоты, пребывающая в состоянии алкогольного опьянения потерпевшая осталась жива, однако получила тяжелые травмы.

Расследованием травматического инцидента в Оренбурге занялись местные правоохранители. Как стало известно, пребывающей в состоянии крепкого алкогольного опьянения женщине захотелось покурить. 30-летняя дама села на подоконник, сделала затяжку и рухнула вниз из окна 6 этажа. Ударившись о твердую поверхность, потерпевшая получила серьезную травму живота и сломала таз.

Сейчас пострадавшая из-за собственной неосмотрительности жительница Оренбурга залечивает своим травмы в одной из местных больниц, ее жизни ничего не угрожает. Полиция устанавливает обстоятельства ЧП.


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