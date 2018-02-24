В Челябинской области турист заснул в снегу без обуви

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В Челябинской области полицейским и спасателям пришлось ликвидировать последствия празднования 23 февраля. Неподалеку от озера Дуванкуль в Увельском районе удалось обнаружить в позе эмбриона туриста, спящего на снегу без обуви.

Спасательный отряд был вынужден произвести операцию по местонахождению мужчины. По информации полиции, мужчина отдыхал с компанией на турбазе возле озера Дуванкуль. После нескольких часов поисков в лесу сбежавшего туриста нашли. Мужчина спал на снегу в позе эмбриона. Также примечательно, что он ушел от друзей босым. Причины такого поведения беглеца устанавливаются. Предварительно известно, что шумная компания принимала много алкогольных напитков.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе ПСС министерства общественной безопасности Челябинской области. Спасатели в который раз напоминают гражданам об опасности алкоголя и его походных. По предварительной информации, жизни и здоровью пострадавшего угроз нет.