В Мордовии чуть не умер любитель босоногих танцев на снегу

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В Мордовии чуть не погиб любитель босоногих танцев на снегу. Жители Кадошкинского района пару дней назад стали очевидцами нестандартного происшествия.

Их односельчанин решил устроить на свежем воздухе настоящее зимнее представление. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина снял с ног свою обувь и голыми ногами начал танцевать в снегу. К сожалению, результат данного танца оставлял желать лучшего. Любителя плясок доставили в больницу прямиком с "танцевальной площадки". У мужчины констатировали тяжёлое обморожение ног.