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В Самаре 12-летний школьник сообщил о "захвате заложников" в больнице

Сегодня, 08:54

В полицию города Самары вечером в пятницу 23 февраля поступило сообщение о захвате заложников в местной больнице имени Н.А.Семашко. Правоохранительные органы оперативно отреагировали и выехали на место. По прибытии оказалось, что звонок был ложным, от 12-летнего школьника.

 В управлении полиции вычислили звонок и выяснили, что сообщил о захвате 12-летний житель Самары. Были установлены данные ребенка и его родителей. 12-летний ученик местной школы решил развлечься, направив сообщение полиции о якобы захвате заложников.

На данный момент сотрудники полиции Самары проводят проверку по факту случившегося происшествия. По завершении проверки по 12-летнему самарскому телефонному хулигану будет вынесено процессуальное решение, как сообщается в управлении ГУ МВД России по Самаре.


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