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Модель-анорексичка сбежала от держащего её в рабстве бизнесмена

Сегодня, 20:03

Модель-анорексичка сбежала от бизнесмена, который держал её в рабстве. Экс-модели Наталье Серебри удалось вырваться из рук садиста. который семь лет держал её в сексуальном рабстве в России и Турции.

В результате осмотра медрботники констатировали переломы и нарушения в области половых органов. По словам пострадавшей, турецкий бизнесмен постоянно бил её и насиловал, а также заставлял долгое время обходиться без пищи. Мужчина забрал у неё все средства связи, чтобы она не могла ни с кем связаться. Он поясняет это желанием на свой лад воспитать Серебри. Сейчас девушка прячется в России из опасения быть найденной людьми садиста. Пока не известно, начато ли полицией расследование в сторону Натальи и детей, которых она родила от жестокого бизнесмена.


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