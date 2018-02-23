В Оренбурге двухлетнего мальчика ударило током

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В Оренбурге случилось происшествие с ребенком из-за недосмотра родителями. В больницу поступил двухлетний мальчик с ожогами левой кисти руки. Причиной полученной травмы стало помещение ребенком провода в розетку.

Маленькому двухлетнему мальчику оказана необходимая помощь врачей в больнице Оренбурга. Причиной его госпитализации стало поражение организма током. По информации родных малыша, оставшись без присмотра, мальчик нашел провод и поместил его в розетку. В результате взаимодействия стал проводником для потока тока. У ребенка имеются ожоги левой кисти руки.

Состояние медицинские работники оценивают как стабильно тяжелое. По факту произошедшего проводится проверка условий содержания мальчика и процесса воспитания в семье.