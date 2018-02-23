В Самаре поезд задавил лежащего на рельсах мужчину

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Сегодня днем в Самаре на железной дороге вблизи Кировского моста произошло чрезвычайное происшествие со смертельным исходом. Пассажирский состав «Москва-Челябинск» задавил лежащего на рельсах мужчину.

По предварительным сведениям коммуникационного подразделения областной транспортной прокуратуры, пассажирский поезд следовал из Москвы. Машинист состава увидел лежащего на рельсах мужчину, когда применение экстренного торможения уже ничего не могло изменить. Железнодорожник тщетно подавал продолжительные сигналы.

Оперативная группа, прибывшая на месте происшествия, обнаружила рядом с телом опустошенную бутылку дорогого коньяка и мобильный телефон. Позднее, была идентифицирована личность погибшего. Им оказался 40-летний житель Самары. Следствие продолжается, опрашиваются родственники и знакомые погибшего человека. График движения поездов был значительно нарушен.