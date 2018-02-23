В луизианском университете при стрельбе пострадали два человека

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В луизианском университете во время стрельбы пострадали два человека. Об этом заявили в администрации учебного заведения.

Следует отметить, на данный момент нет никаких угроз безопасности. Сейчас стражи порядка проводят расследование.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида был задержан один из школьников по причине схожести его чехла от телефона с пистолетом.

14 февраля в момент стрельбы в школе Паркленда умерли 17 человек. Обвиняемым оказался 19-летний молодой человек, который в итоге признался в содеянном.