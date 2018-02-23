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В Самаре водитель мусоровоза жестоко отомстил любителю неправильной парковки

Сегодня, 18:42

В Самаре водитель мусоровоза жестоко отомстил любителю неправильной парковке, однако не учел наличие камеры видеонаблюдения над подъездом жилого дома. Теперь владелец иномарки будет разбираться с коммунальщиком, порезавшим два колеса дорогого автомобиля.

Как сообщают жильцы дома, во дворе которого произошло происшествие, водитель мусоровоза давно был недоволен тем, что иномарка мешает ему подъезжать к контейнерам. Работник коммунальной муниципальной службы не придумал ничего лучше, чем ранним утром порезать шины, мешающего ему автомобиля.

Однако в доме, как и во многих других многоэтажках города в рамках программы «Безопасный дом» были установлены камеры наружного наблюдения. Одна из которых и зафиксировала акт мести водителя мусоровоза. Теперь владелец иномарки знает, кого ему «благодарить» за изрезанные шины. Большинство пользователей социальных сетей, просмотрев видео, встали на сторону водителя мусоровоза.


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