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В День защитника отечества на остановке в Пензе умер мужчина

Сегодня, 18:38

В Пензе День защитника отечества стал последним для одного человека. Известно, что на остановке общественного транспорта «ТТС» мужчина ожидал своего автобуса. В результате наступила неожиданная смерть, предварительно, от проблем с сердцем.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой оказались фатальными для жителя Пензы. Мужчина стал заложником ситуации и умер на остановке общественного транспорта в городе. По информации очевидцев, на место трагедии прибыли полицейские и специалисты медицинской службы, которые подтвердили факт смерти мужчины.

«Ехала мимо остановки в сторону Западной поляны около 7:10 утра, тело было накрыто», - раскрыла подробности местная жительница.

Причины случившегося устанавливаются.


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